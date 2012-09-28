استمرار منع عائلة الاسير محمود عيسى من زيارته للعام الـ 12 على التوالي

تواصل سلطات الاحتلال منع عائلة الاسير المقدسي محمود عيسى (44 عاما) من بلدة عناتا من زيارته، وذلك رغم مرور 5 اشهر على الاتفاق الذي ابرم بين اللجنة العليا لقيادة الاسرى وادارة مصلحة السجون الاسرائيلية والذي نص على الغاء سياسة المنع الامني والسماح لاهالي الاسرى بزيارة ابنائهم بشكل منتظم.



ونقل محامي نادي الاسير عن الاسير عيسى القابع في سجن "جلبوع" قوله : انه وكافة الاسرى الذين خرجوا من العزل يبذلون كل جهد مستطاع من اجل الزام ادارة السجون بتنفيذ كافة بنود الاتفاق الذي ابرم عقب معركة الامعاء الخاوية التي خاضتها الحركة الاسيرة على مدار 28 يوما ، خصوصا البند المتعلق بالسماح لاهالي الاسرى الممنوعين امنيا من زيارتهم.



ودعا الاسير عيسى الذي امضى 12 عاما في زنازين العزل الانفرادي كافة المؤسسات والفعاليات الى تكثيف الضغوط على السلطات الاسرائيلية لحملها على السماح لعائلته بزيارته.



من جانبه ، اعتبر نادي الاسير استمرار حرمان عائلة الاسير عيسى من زيارته انتهاكا صارخا لكافة الاعراف والقوانين الدولية، مشددا على ضرورة تدخل الراعي المصري لصفقة "شاليط" بغية الزام ادارة مصلحة السجون بتنفيذ بنود الاتفاق الذي ابرم برعايته.