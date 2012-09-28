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الطقس: جو حار والحرارة أعلى عن معدلها بـ5 درجات

  • رام الله - فلسطين اليوم
  • 06:08 - 28 سبتمبر 2012
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قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الجو يكون، اليوم الجمعية، حاراً نسبياً مع ظهور بعض الغيوم العالية ويطرأ ارتفاع أخر على الحرارة والتي تصبح أعلى عن معدلها العام بحدود 4-5 درجات مئوية، والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت الدائرة أن الجو يكون يوم غد السبت صافياً بوجه عام ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة والتي تبقى أعلى عن معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما  يوم الأحد المقبل فيكون الجو صافياً بوجه عام ولا  يطرأ أي تغير على درجات الحرارة والتي تبقى أعلى عن معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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