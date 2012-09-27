نصف الاسرائيليين يخشون على بقائهم اذا نشبت حرب مع ايران

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الخميس أن غالبية "الاسرائيليين" يعتقدون أن الحرب سوف تندلع مع إيران في العام العبري الجديد - الذي بدأ قبل أيام-، ونصف "الاسرائيليين" يسود لديهم الخوف على بقاء ما يسمى بدولة "اسرائيل".

وعقبت صحيفة "هارتس" على نتائج الاستطلاع بقولها، إن المعطى المتعلق بإمكانية زوال "إسرائيل" عن الوجود والذي يتم فحصه عبر استطلاع للمرة الأولى، من شأنه ان يفرح زعماء إيران وأن يقلق رئيس حكومة "اسرائيل" بنيامين نتنياهو ووزير جيشه إيهود باراك الذي سبق وقال ان حربا مع ايران سيسقط فيها أقل من 500 قتيل.

وقالت "هآرتس" ان تطمينات نتنياهو وباراك لم تقنع على ما يبدو الجمهور "الإسرائيلي" الذي يبدو خائفا ومرعوبا وأكثر تصديقا، لشمعون بيرس وبعض القادة الأمنيين الذين حذروا من نتائج كارثية لهذه الحرب.

واشارت الصحيفة الى ان الإستطلاع أجراه معهد ديالوغ بادارة البرفسور كميل فوكسمن من جامعة تل أبيب في بداية ألاسبوع.