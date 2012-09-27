أبو صبحة: تسهيلات جديدة على معبر رفح مطلع الشهر المقبل

كشف مدير هيئة المعابر والحدود في غزة ماهر أبو صبحة النقاب عن أن الجانب المصري يعتزم إدخال سلسلة تسهيلات على العمل في معبر رفح مطلع الشهر المقبل.

وقال أبو صبحة في تصريحات إعلامية اليوم الخميس :"إن السلطات المصرية تعتزم إدخال جملة من التسهيلات مطلع الشهر المقبل أبرزها زيادة ساعات العمل وعدد المسافرين بشكل يومي".

عن التسهيلات، أضاف مدير عام الإدارة العامة للمعابر سيتم فتح معبر رفح كل يوم جمعة بشكل دائم، كما نتوقع زيادة ساعات العمل في المعبر، مشيرا إلى أن المعبر يفتح أبوابة الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.

كما توقع أبو صبحة زيادة في أعداد المسافرين تصل إلى 1500 مسافر.

وأكد أبو صبحة عدم وجود أزمة في السفر لدى الجانب الفلسطيني، وقال: "ليس هناك أزمة في السفر وغدا الجمعة سيفتح المعبر حتى للمواطنين غير المسجلين وسيكون السفر عبر المعبر مباشرة".

وتأتي سلسلة التسهيلات من قبل الجانب المصري بعد المباحثات التي عقدها رئيس الحكومة في غزة إسماعيل هنية مع الرئيس المصري محمد مرسي في نهاية تموز/يوليو الماضي ورئيس الوزراء المصري هشام قنديل الأسبوع الماضي.