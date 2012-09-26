لجنة التدريب والتطوير تبدأ وتختتم عدة دورات تدريبيه

اختتمت لجنة التدريب والتطويرمع شركة القدس للتنمية في محافظة خان يونس دورة تصوير تلفزيوني بزيارة ميدانية لقسم الفنون التطبيقية بكلية فلسطين التقنية – دير البلح , حيث توجه متدربي الدورة ومدربها ومدير الشركة في خانيونس ومشرفها صباح اليوم إلى الكلية وكان في استقبالهم د. خالد قوطة - رئيس قسم الفنون التطبيقية - وعدد من اساتذة القسم , حيث كانت الزيارة لأستوديو التصوير التلفزيوني بالقسم ولأستوديو البث الإذاعي المسموع , و قدم العاملون هناك شرحا مفصلا للطلبة المتدربين حول أنواع الكاميرات الموجودة وكيفية استخدامها , وتم الاطلاع على مكونات الأستوديو الإذاعي وآلية عمله.

وفي ختام الزيارة قدمت الشركة ممثلة بمديرها في فرع خانيونس ومشرفها درع شكر وتقدير إلى عميد الكلية شاكرين لهم على حسن الاستقبال والتعاون في تدعيم البرامج التدريبية.

هذا وشكر عميد الكلية الأستاذ عماد عدوان إدارة شركة القدس للتنمية البشرية وأشاد بما يقدمونه من برامج تدريبية في خدمة المجتمع الفلسطيني , واكد العميد على اهمية استمرار العلاقات وطيدة بين الكلية والشركة في اطار تعاون الكلية مع مؤسسات المجتمع المحلي.

يذكر أن دورة التصوير التلفزيوني كانت قد بدأت في نهاية شهر أغسطس الماضي في مقر خان يونس , وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات النوعية التي تنظمها شركة القدس للتنمية البشرية(لجنة التدريب والتطوير ) في إطار خطتها التفصلية من أجل صقل مهارات الكادر البشري الفلسطيني.

وفي سياق اخر إفتتحت اللجنة في محافظة الوسطى دوره تدريبيه في الإسعاف الأولي لمنتدى المهن الطبية(طالبات) في إطار نشاطاتها المتواصلة لخدمة كافة الفروع العلميه وسوف تتناول هذه الدورة الأساسيات العامه في الأسعاف الأولي من أجل صقل مهارات الممرضين وتطويرها في الجانب العملي من أجل خدمة المجتمع الفلسطيني في هذا الجانب المهم.