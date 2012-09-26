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مواجهات و اعتقالات في العيسوية بالقدس المحتلة

  • القدس المحتلة - فلسطين اليوم
  • 15:17 - 26 سبتمبر 2012
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اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة العيسوية في القدس المحتلة، بعد اقتحامها للبلدة عصر اليوم الأربعاء، من المدخل الرئيس المغلق بسبب الأعياد اليهودية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال قامت بإطلاق الرصاص المطاطي، وقنابل الصوت والغاز بشكل عشوائي على سكان البلدة ومنازلها، مؤكداً أنها اعتقلت الشابين روبين جابر (14 عاماً)، وعلي حسن محسين (13 عاماً).

وأضاف أن القوات اعتقلت الشابين من أمام محل بقالة على مدخل البلدة، دون وقوع أي مواجهات أو مشادات كلامية مع القوات.

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