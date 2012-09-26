مهجة القدس تستنكر دعوة نادي برشلونة لشاليط وتدعو لمقاطعته‏

استنكرت مؤسسة مهجة القدس التي تعني بالأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، الدعوة التي وجهها نادي برشولونة للجندي جلعاد شاليط، داعيةً كافة المؤسسات الحقوقية والراعية لحقوق الإنسان والأسرى والجماهير قاطبة بمقاطعة كل ما يتعلق بفريق برشلونة تنديداً بهذا التحدي السافر لكافة المشاعر الإنسانية.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي تلقت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، إنه في الوقت الذي يعاني فيه أسرانا كافة أصناف التعذيب والحرمان في سجون الاحتلال، وتواصل الانتهاكات الصهيونية لأبسط حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وفي خضم معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها عدد من أسرانا البواسل والتقاعس الإقليمي والدولي لحل قضيتهم، يطل علينا نادي كبير ومشهور وله متابعيه إسلامياً وعربياً وفلسطينياً "نادي برشلونة" ليتحدى مشاعر الجميع ويستفزهم بدعوته للجندي الصهيوني جلعاد شاليط لتكريمه في معقله ملعب "الكامب نو" بداية الشهر القادم.

واستنكرت مؤسسة مهجة القدس هذا التصرف من قبل نادي يدعي أنه متحضر وأنه وجه مشرف للرياضة والمحافظة على الأخلاق في العالم، لكن كان من الأولى بفريق برشلونة أن يتذكر اللاعب الفلسطيني الدولي محمود السرسك الذي اعتقل وهو في مهمة رياضية دون أي تهمة وأضرب عن الطعام حتى شارف على الموت دون أن نسمع صوتاً من أحد داخل هذا النادي.

واعتبرت المؤسسة، أن هذه الدعوة إنما هي تشجيع وانحياز للاحتلال الصهيوني وجرائمه التي يرتكبها بحق أبناء شعبنا وأسرانا في السجون.

واستهجنت دعوة الجندي الصهيوني من فريق برشلونة، مطالبةً إياه بتوضيح موقفه رسمياً من هذا الإعلان والعدول عن مثل هذه التصرفات الاستفزازية.

كما طالبت، كافة الاتحادات العربية والرياضيين العرب وكل الشرفاء بالتصدي لهذه الدعوة من خلال مراسلات احتجاجية للنادي.