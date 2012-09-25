مؤسسات إعلامية فلسطينية من غزة تحصد جوائز ذهبية

هنأت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء، فضائية فلسطين اليوم، وإذاعة صوت القدس، وفضائية الأقصى، وإذاعة الإيمان، بفوزها بجوائز ذهبية كلاً على حده في مسابقة اتحاد التلفزيونات والإذاعات الإسلامية.

واعتبر المكتب الإعلامي للحركة أن هذه النتائج دليلا آخرا على الأداء المهني المميز لهذه الصروح الإعلامية، مثمناً جهود طواقم العمل فيها، ودورها اللافت في تغطية قضايا الشعب الفلسطيني وهمومه.

وكانت إذاعة صوت القدس قد فازت بالجائزة الذهبية عن فئة البرامج المركبة عن برنامج "الواجب على الإمكان" بالمهرجان، فيما فازت فضائية فلسطين اليوم بجائزة أفضل نشرة أخبار، أما فضائية الأقصى ففازت بجائزة أفضل فيلم، عن فيلم "عاشق البندقية" الذي كتب السيناريو فيه عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار، وعن فئة برامج الأطفال، فازت إذاعة الإيمان عن برنامج "حكي صغار".

جدير بالذكر أن برنامج "الواجب على الإمكان"، سلط الأضواء على تضحيات المقاومة الفلسطينية إبان الحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة نهاية العام 2008م، في ست حلقات. من إعداد وتقديم الزميل الصحفي عامر أبو شباب.

تجدر الإشارة إلى أن اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية ينظم سنوياً هذه المسابقة ضمن مؤتمر جمعيته العامة التي تضم 120 مؤسسة إعلامية مرئية ومسموعة من 35 دولة.

وكانت أعمال المؤتمر السادس للجمعية العامة للاتحاد قد بدأت أعمالها في طهران أمس الأول تحت عنوان:" إعلام مقاوم , صحوة إسلامية حتى النصر".

وتشارك في المؤتمر وفود فلسطينية تضم عدداً من المؤسسات الإعلامية من بينها شبكة الأقصى التي يمثلها الأستاذ فوزي برهوم، وقناة فلسطين اليوم الفضائية وشبكة القدس الإعلامية التي يمثلها الدكتور أنور أبو طه.

الجوائز حسب البيان الختامي للمؤتمر السادس للجمعية العامة للاتحاد كما يلي:

قسم مواقع الانترنت:

1- جائزة أفضل موقع الكتروني إذاعي لموقع الإذاعات في معاونيه البث الموجه في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون من إيران.

2- جائزة أفضل موقع الكتروني تلفزيوني لموقع قناة "هادي TV " من باكستان.

3- جائزة تحقيق أفضل تقدم في المواقع الالكترونية طيلة الدورات الماضية لموقع قناة سحر الالكتروني.

- لجنة التحكيم في قسم المواقع الالكترونية للقنوات الخبرية لم تمنح أي جائزة لهذه المواقع لعدم إحرازها المواصفات اللازمة، ولكن أمانة الاتحاد ارتأت منح إذاعة (آوا) الأفغانية جائزة ودرع المهرجان لنشاطها المؤثر وتعاونها المستمر مع الموقع الخبري للاتحاد.

قسم الإذاعات:

5- جائزة أفضل شارة وإعلان إذاعي في المواضيع العامة لإذاعة الاتجاه من العراق.

6- جائزة أفضل شارة وإعلان إذاعي في موضوع الصحوة الإسلامية لبرنامج الشرق الأوسط الإسلامي من إذاعة المعارف في إيران.

7- جائزة أفضل برنامج حواري إذاعي في المواضيع العامة لبرنامج "حوار الساعة" لإذاعة العهد من العراق.

8- جائزة أفضل برنامج حواري إذاعي في موضوع الصحوة الإسلامية لبرنامج "نهج الهداية" لإذاعة النور اللبنانية.

9- جائزة أفضل برنامج إذاعي للأطفال والناشئة في المواضيع العامة لبرنامج "حكي الصغار" من إذاعة الإيمان الفلسطينية.

· لجنة التحكيم في قسم البرامج الإذاعية للأطفال والناشئة في موضوع الصحوة الإسلامية لم تمنح لأي منها لعدم إحرازها المواصفات اللازمة.

10- جائزة أفضل مسابقة إذاعية في المواضيع العامة تمنح لبرنامج "سباق الكوثر" من إذاعة الكوثر العراقية، فيما لم تخصص لجنة التحكيم في هذا القسم أية جائزة للبرامج المرسلة في موضوع الصحوة الإسلامية.

11- جائزة أفضل نشرة إخبارية إذاعية في موضوع الصحوة الإسلامية لنشرة "حصاد الظهيرة" لإذاعة طهران العربية.

12- جائزة أفضل نشرة خبرية إذاعية في المواضيع العامة لنشرة "جولة الأخبار" من إذاعة الرأي العام العراقية.

13- جائزة أفضل برنامج تركيبي إذاعي في المواضيع العامة لبرنامج " ياشايش" من إذاعة تركمن في محافظة كلستان الإيرانية.

14- جائزة أفضل برنامج تركيبي إذاعي في موضوع الصحوة الإسلامية لبرنامج "الواجب قدر الإمكان" من إذاعة صوت القدس الفلسطينية.

15- أما في قسم التمثيل الإذاعي رغم حصول برنامج "شاعر كوه نشين" من إذاعة التمثيليات الإيرانية على أعلي الدرجات إلا انه بسبب عدم إتمام مراحل العضوية في الاتحاد فقد تم منح الجائزة للفائز الثاني برنامج "هي زينب" من إذاعة البشائر اللبنانية.

قسم النتاجات التلفزيونية:

16- جائزة أفضل نشرة خبرية تلفزيونية للنشرة الإخبارية لقناة فلسطين اليوم من فلسطين.

17- جائزة أفضل تقرير تلفزيوني في موضوع الصحوة الإسلامية لتقرير "مصر ارض الثورة" من قناة برس تي في الإيرانية.

18- جائزة أفضل تقرير تلفزيوني في المواضيع العامة لتقرير "شخابيط" من تلفزيون الوطن من العراق.

19- جائزة أفضل كليب في موضوع الصحوة الإسلامية لكليب "دم بلون الماء" من قناة الكوثر الإيرانية.

20- جائزة أفضل كليب في المواضيع العامة لكليب قصيدة "عسكر" لقناة كربلاء من العراق.

21- جائزة أفضل برنامج تركيبي في موضوع الصحوة الإسلامية لبرنامج "حوار آخر" من قناة الاتجاه العراقية.

22- جائزة أفضل برنامج تركيبي في المواضيع العامة لبرنامج "العودة إلى الجحيم" من مركز إبداع في لبنان.

23- جائزة أفضل برنامج للأطفال والناشئة لبرنامج "نوروز الإيراني" من القناة الثانية الإيرانية في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

24- جائزة أفضل برنامج وثائقي تلفزيوني في موضوع الصحوة الإسلامية لبرنامج "انقلاب بدون مرز" من مؤسسة بيان رسانة الإيرانية.

25- جائزة أفضل برنامج وثائقي تلفزيوني في المواضيع العامة لبرنامج "لالايي جنك" من القناة الأولى في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

26- جائزة أفضل عمل تلفزيوني للرسوم المتحركة لبرنامج "دستهاي آزادي" من مركز صبا.

27- جائزة أفضل عمل تلفزيوني للرسول المتحركة في المواضيع العامة لبرنامج "مسامير 2" من قناة الغدير العراقية.

28- جائزة أفضل برنامج حوار تلفزيوني من حيث المحتوى منحت بصورة مشتركة لبرنامج "خارج التغطية" لقناة المنار وبرنامج "هزار ويك اختراع" لقناة هلال تي في التركية.

29- جائزة أفضل برنامج حوار من حيث الهيكلية لبرنامج "حياة أفضل" من قناة آفاق العراقية.

30- جائزة أفضل برنامج حوار تلفزيوني في موضوع الصحوة الإسلامية لقناة العهد من العراق.

· في قسم التمثيليات التلفزيونية:

31- جائزة أفضل عمل تمثيلي في موضوع الصحوة الإسلامية للفلم التلفزيوني "عاشق البندقية" من قناة الأقصى الفلسطينية.

32- جائزة أفضل كتابة وتحقيق في العمل التمثيلي للمسلسل التلفزيوني "الغالبون 2" من مركز بيروت الدولي في لبنان.

33- جائزة أفضل إخراج للفلم السينمائي "روزهاي زندكي" من إنتاج مركز سيما فلم الإيراني.

34- جائزة أفضل عمل تمثيلي للفلم السينمائي "راه بهشت" من إنتاج قناة سحر العالمية.