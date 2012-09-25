قطر تبدأ مشاريع إعمار قطاع غزة بقيمة 254 مليون دولار

أعلن مسئول قطري وصل إلى قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء عن بدء بلاده تنفيذ مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة بقيمة 254 مليون دولار أمريكي .

وقال محمد العمادي، ممثل الأمير حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر، إن "القضية الفلسطينية من أولويات دولة قطر وخاصة قضية قطاع غزة الذي يعاني من حصار إسرائيلي خانق".

وأوضح العمادي خلال مؤتمر صحفي عقده برفقة رئيس حكومة غزة إسماعيل هنية أن منحة أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني قيمتها 254 مليون دولار تتضمن تنفيذ مشاريع تتعلق بالبنية التحتية ومدارس ومستشفيات ومساكن.

وأشار إلى أن المنحة القطرية تشمل بناء مستشفى للأطراف الصناعية وتأهيل مصابي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2008-2009، بالإضافة لبناء مدينة الشيخ حمد السكنية بقيمة 30 مليون دولار أمريكي، وإصلاح طريق صلاح الدين الذي يمتد على مسافة 42 كم من أقصى جنوب قطاع غزة إلى أقصى شماله .

ولفت عمادي، الذي وصل إلى قطاع غزة مساء الثلاثاء عبر معبر رفح البري لبدء تنفيذ مشاريع الإعمار، إلى أن الوفد القطري سيشرع بالترتيبات الأولية اللازمة لبدء تنفيذ المشاريع القطرية التي سيستمر العمل بها على مدار 3 أعوام .

من جانبه، قال هنية إن "قطر قدمت ولا تزال دعما سياسيا وإعلاميا وماديا ومعنويا للشعب الفلسطيني".

وأضاف أن "هناك مستقبل مفتوح وواعد أمام حركة الإعمار والبناء في قطاع غزة وتشغيل آلاف من الأيدي العاملة والمتخصصين"، مشيراً إلى أن تلك المشاريع ستكون تحت إشراف قطري بالكامل.

وأكد أن الحكومة في غزة ستقدم كل التسهيلات لإنجاز وإتمام المشاريع، موضحا أن مشاريع إعادة الاعمار ستكون بإشراف قطري وبتنفيذ من شركات المقاولات الفلسطينية.

وتابع هنية: "العمود الفقري لهذه المشاريع هي الشركات الفلسطينية ورجال الأعمال والأيدي العاملة الفلسطينية"، لافتاً إلى أن المشاريع تحتاج إلى 10 آلاف عامل ومتخصص سيعملون على مدار 3 أعوام متواصلة.

وطالب الدول العربية والإسلامية بالقيام بدورها في مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة، داعيا الرئيس المصري محمد مرسي إلى السماح بإدخال المواد والآلات اللازمة لتنفيذ المشاريع .

وكان هنية قد زار دولة قطر في شهر شباط/ فبراير الماضي والتقى الأمير القطري الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وأعلنت قطر في ذلك الوقت عقب الزيارة عن نيتها تنفيذ مشاريع لإعادة إعمار قطاع غزة بقيمة 200 مليون دولار .

وغادر قطاع غزة وفد من وزارة الأشغال العامة والإسكان منتصف العام الجاري للتباحث مع السلطات القطرية حول آلية تنفيذ المشاريع واحتياجات القطاع .

وشنت إسرائيل حرباً على قطاع غزة نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر 2008 استمرت 21 يوماً دمرت إسرائيل خلالها أكثر من 5000 منزل بصورة كلية وجزئية بالإضافة لتدمير 16 مصنعاً ممتدة على الشريط الحدودي الشرقي للقطاع .