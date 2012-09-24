هنية يزور مشروع إرادة في الجامعة الإسلامية-غزة

وصف إسماعيل هنية رئيس حكومة غزة، الجامعة الإسلامية بغزة أنها "جامعة رائدة"؛ وأرجع ذلك لاحتضانها عدداً كبيراً من المشاريع النوعية, ودلل دولة الدكتور هنية على إرادة وريادة الجامعة بالنقلة النوعية التي شهدتها منذ أن بدأت بالخيام إلى أن أصبحت اليوم صرحاً علمياً يشار له بالبنان, وقدر دولة الدكتور هنية حصول الجامعة الإسلامية على عدد من الجوائز العلمية الرفيعة التي تسجل في سجل إنجازات الشعب الفلسطيني, وشدد على أن مشروع إرادة يعكس حرص وإصرار الشعب الفلسطيني على عدم الاستسلام لليأس, وأكد أن المشروع يعبر عن الوجه الحضاري والعزم على تقديم الواجب لشريحة مصابي الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

وشكر الدكتور هينة الحكومة التركية وعلى رأسها دولة السيد رجب طيب أردوغان - رئيس وزراء الجمهورية التركية لرعايتها مشروع إرادة لرعاية معاقي حرب غزة, وشدد دولة الدكتور هينة على حسن تسمية المشروع بإرادة لعمق القيم والمعاني الإيجابية التي يحملها.

وردت أقوال دولة الدكتور هينة خلال زيارته للجامعة الإسلامية للوقوف عن كثب على مشروع إرادة لرعاية مصابي حرب غزة, حيث كان في استقباله معالي النائب جمال ناجي الخضري - رئيس مجلس أمناء الجامعة الإسلامية, والدكتور محمد العكلوك - نائب رئيس مجلس الأمناء, والأستاذ خالد الهندي- أمين سر مجلس أمناء الجامعة الإسلامية, والأستاذ الدكتور محمد شبات- نائب رئيس الجامعة الإسلامية للشئون الأكاديمية, والدكتور يحي السراح- نائب رئيس الجامعة الإسلامية للشئون الإدارية, والدكتور طالب أبو شعر- نائب رئيس الجامعة لشئون البحث العلمي, والدكتور فهد رباح - عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر, والمهندس عماد المصري-مدير مشروع إرادة.