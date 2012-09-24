اصابة طالبين اثر مواجهات مع جيش الاحتلال فى رام الله

أصيب طالبان، صباح اليوم الاثنين، خلال مواجهات اندلعت في قرية المغير بالقرب من رام الله، بين طلاب مدرسة المغير الثانوية للذكور وجيش الاحتلال الاسرائيلي.

ووصفت إصابة الطالبين بأنها طفيفية، حيث أصيبا بالاغماء جراء استنشاق قنابل الغاز المسيل للدموع، التي أطلقتها قوات الاحتلال الاسرائيلي بكثافة على الطلاب.

وكانت عدة آليات عسكرية إسرائيلية حاصرت المدرسة عند الساعة السابعة والنصف صباحاً، وعرقلت تنقل طلبة المدرسة الذين كانوا في طريقهم إلى دراستهم، فوقعت المواجهات بين الطرفين، حيث أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع داخل باحات المدرسة، في حين رد الطلاب بإلقاء الحجارة على جنود الاحتلال الإسرائيلي.

جدير بالذكر أن قرية المغير تعاني من اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال المتكررة بحق القرية وسكانها وممتلكاتها، والتي كان آخرها حرق مسجد النور في القرية من قبل المستوطنين.