حريق هائل بأحد المطاعم بالإسكندرية..وأنباء عن تفحم العشرات

تحاول حاليا قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة الإسكندرية بمصر السيطرة على حريق هائل وقع بمنطقة ميامي شرق المحافظة نتيجة انفجار هائل هز المنطقة بأكملها نتج عنه عشرات الإصابات والجرحى من رواد المطعم والمارة.

وقال أحد شهود العيان، إنه كان يمر بشارع جمال عبد الناصر، وهو أحد الشوارع الرئيسية الكبرى والذي يمر بمنطقة ميامي، وفوجيء بدوي انفجار هائل بمطعم أبو ربيع-أحد أكبر المطاعم الشعبية الشهيرة بالإسكندرية وهو سلسلة من المطاعم تعدت الثلاثين فرعًا بمختلف الأحياء.

وأضاف أن الانفجار وقع نتيجة تسرب الغاز من خمسة أنابيب بوتاجاز انفجرت بالمطعم، مؤكدا مشاهدتهم لعشرات الإصابات والجرحى الذين تفحم العديد منهم حرقًا من جراء الانفجار.