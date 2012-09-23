أضخم أفعى فى العالم « تدخل »غينيس"

يبلغ وزنها اكثر من 136 كيلوغراما ويصل طولها الى نحو 7.6 متر وتلتهم في الوجبة الواحدة ما بين 20 و45 كيلوغراما!

انها أفعى الأصلة التي تدعى «ميدوسا» والتي استحقت بطولها وضخامتها ان تزحف بقوة الى موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتبارها أضخم أفعى تعيش في الأسْر على مستوى العالم.

الأصلة العملاقة تعيش في بيت رعب تابع لفرقة «ايدج أوف ذا هيل» الاستعراضية في مدينة كانزاس سيتي الأميركية، حيث تعتبر أهم الزواحف التي تجتذب الزوار والسياح الى الفرقة.

ويقول مروض الأفعى، لاري ايلغار، انها وديعة وغير سامة على الرغم من ضخامتها المخيفة، مشيرا الى ان وجبتها الأسبوعية تتألف عادة من عدد من الأرانب والقنافذ الحية بالاضافة الى غزالة او عنزة متوسطة الحجم.

وأضاف المروض قائلا: «لا أشعر بالخوف منها. صحيح انها تمتلك القدرة على قتلي والتهامي اذا أرادت ذلك... لكن التفاهم الذي يجمع بيننا يمنحني الشعور بالاطمئنان والأمان عندما أكون معها».

وأشار ايلغار الى ان «ميدوسا» يبلغ عمرها حاليا 8 أعوام وأن طولها كان يبلغ 60 سنتيمترا فقط عندما اشتراها قبل أكثر من 7 أعوام.

وبدخولها الى موسوعة غينيس للأرقام القياسية تكون «ميدوسا» قد ورثت اللقب العالمي من الأفعى «فلافي» التي كان يبلغ طولها 7.3 متر وظلت حاملة للقب حتى نفوقها في احدى حدائق الحيوان في ولاية أوهايو الأميركية في أكتوبر من العام 2010.