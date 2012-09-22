تعادل شباب رفح وخانيونس والنصيرات ينزل بالأهلي هزيمة جديدة

انتهى لقاء القمة الذي جمع شباب رفح وسميه في خان يونس، مساء اليوم السبت، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمعهما ضمن مباريات الأسبوع الثاني للدوري الممتاز في قطاع غزة.

وفي لقاء ثان ضمن الأسبوع نفسه، عمق خدمات النصيرات من جراح مستضيفه أهلي غزة، بعدما أنزل به الهزيمة الثانية على التوالي بهدفين لهدف.

وفي اللقاء الأول الذي جمع الفريقين على ملعب رفح البلدي، ورغم السيطرة والأفضلية الواضحة لصاحب الأرض شباب رفح، إلا أن التقدم جاء لصالح الفريق الضيف خان يونس الذي تمكن من افتتاح التسجيل عبر محمد بركات في الدقيقة 35 من تسديدة عادية من داخل صندوق الجزاء، استقرت على يمين الحارس وائل رصرص، لينتهي الشوط بهذا التقدم لصالح خان يونس.

واستطاع حازم الريخاوي منح فريقه شباب رفح التعادل مبكرا خلال الدقائق الأولى من زمن الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 51، وحاول بعدها الفريقان تسجيل الهدف الثاني إلا أن تألق الحارسين حرمهما من ذلك.

وشهدت الدقيقة 88 من زمن الشوط إشهار حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه مدافع شباب خان يونس، عبود عوض دون أن يؤثر ذلك على نتيجة اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي اللقاء الثاني، زاد خدمات النصيرات من مصاعب أهلي غزة بعدما ألحق به الخسارة الثانية في اللقاء الذي جرى على ملعب فلسطين بمدينة غزة.

وانتهى الشوط الأول لصالح النصيرات بهدف وحيد سجله محمد الهور في الدقيقة العشرين، كما شهد هذا الشوط طرد لاعب الأهلي محمد الشيخ يوسف ليكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين.

وعزز اللاعب نفسه (الهور) من تقدم النصيرات بهدف ثان سجله في الدقيقة 74، ولم تمض سوى دقائق معدودة حتى تمكن بلال عساف من تقليص النتيجة لفريق أهلي غزة، لينتهي اللقاء بفوز صعب لخدمات النصيرات بهدفين لهدف.