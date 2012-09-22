معبر الكرامة يعمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من يوم غد الأحد

أعلنت الشرطة، اليوم السبت، أن معبر الكرامة سيعمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من يوم غد الأحد.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن حركة السفر تبدأ يوميا في تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء، من الأحد وحتى الخميس، فيما الحركة جزئية يومي الجمعة والسبت، حتى العاشرة والنصف صباحا فقط.

وأكد البيان أنه يجب على المسافرين مراعاة مواعيد السفر في هذه الفترة على معبر الكرامة، التي تشهد تغيرات خلال الأسبوع الحالي والأسبوعين المقبلين بسبب الأعياد اليهودية، حيث أن المعبر سيعمل يوم الثلاثاء المقبل، الخامس والعشرين من الشهر الجاري، حتى الساعة التاسعة والنصف صباحا، وسيكون المعبر يوم الأربعاء مغلق تماماً أمام حركة المسافرين.

ومن جهة أخرى، نشرت شرطة المعبر تقريرها الأسبوعي الذي يشير إلى أن عدد المسافرين خلال الأسبوع الماضي تجاوز الـ21 ألف مسافر في كلا الاتجاهين، وأنه لم تسجل أي حالات اكتظاظ، فيما قبضت الشرطة في الفترة نفسها على سبعة مطلوبين جنائيين وأعادتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.