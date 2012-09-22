حماس: عدم التزام فتح بإجراءات تشكيل الحكومة عطل المصالحة

قالت حركة حماس السبت، إن عدم التزام حركة فتح بإجراءات تشكيل حكومة التوافق الوطني وفق إعلان الدوحة أدى إلى تعطيل المصالحة.

وقال المتحدث باسم حماس، سامي أبو زهري، في تصريح صحفي، "توقفت عملية المصالحة حينما لم تلتزم فتح بإجراءات تشكيل الحكومة حسبما كان متفقاً عليه في منتصف يونيو هذا عدا عن تجاهلها تنفيذ اتفاق الرزمة في ملف منظمة التحرير وبقية الملفات، واستمرارها في محاولات استئصال حركة حماس في الضفة المحتلة".

ورفض اتهامات فتح بأن توقف عملية تسجيل الناخبين هي التي عطلت المصالحة، مشدداً على أن "عملية تسجيل الناخبين هي بند صغير من بنود اتفاق المصالحة".

وقال "هذه العملية ستستأنف حينما تلتزم فتح بتنفيذ بنود المصالحة واستحقاقاتها المنوطة بها وتتوقف عن الانتقائية في تعاملها مع المصالحة".

وكان رئيس السلطة محمود عباس، وقياديون من حركة فتحن أعلنوا مراراً أنه لا حوار مع حركة حماس، قبل أن تعيد السماح للجنة الانتخابات بتسجيل الناخبين في قطاع غزة.

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