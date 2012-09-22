العمل النسائي للجهاد برفح تنظم ندوة سياسية في ذكري د.الشقاقي‏

نظمت دائرة العمل النسائي لحركة الجهاد الإسلامي برفح جنوب قطاع غزة، ندوة سياسية في ذكري الانطلاقة الجهادية وذكري استشهاد الدكتور فتحي الشقاقي ونصرة للإساءة التي يتعرض لها الرسول "ص" بحضور عضو المكتب السياسي أبو حازم النجار والأستاذ أسامة الأخرس مسئول التنظيم برفح وحشد كبير من نساء الدائرة.

وقال النجار أن ما يحدث الآن من إساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو مدبر من قبل أعداء الأمة والذين لا يريدون لها النهوض, مندداً بالإساءة لرسولنا.

وأضاف أن على أمة الإسلام أن نتمسك بتعاليم الإسلام والتمسك بسنة نبينا محمد, وأن يكون الدفاع عن عرضه صلى اله عليه وسلم نابع من أخلاق الإسلام بعيداً على التخريب.

وتطرق أبو حازم بالحديث عن ذكري انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي وذكري استشهاد الدكتور فتحي الشقاقي, وأكد أن الجهاد لن تتنازل عن الثوابت التي رسخها الدكتور فتحي الشقاقي رحمه الله والعمل على تحرير فلسطين كل فلسطين.

وفي ختام اللقاء كرمت قيادة حركة الجهاد الإسلامي عائلة الدكتور فتحي الشقاقي اهدءا لروحه العطرة.

وأكدت أم اشرف الشقاقي مسئولة العمل النسائي برفح أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة فعاليات تنظمها الدائرة في هذه الذكرى وسيكون هناك سلسلة من الأنشطة والفعاليات لتجديد البيعة في هذه الانطلاقة المباركة.