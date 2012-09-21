4500 أسير في سجون الاحتلال بينهم 21 معتقلين منذ اكثر من ربع قرن

قال الباحث في شؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، انه لا يزال يقبع في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي قرابة (4500) أسير، موزعين على نحو 17 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف أبرزها: نفحة، ريمون، شطة، جلبوع، ايشل، عسقلان، هشارون، هداريم، الرملة، النقب، عوفر ومجدو.



واوضح فروانة في تصريح صحفي، إن من بين إجمالي الأسرى والمعتقلين يوجد (198) طفلاً و(7) أسيرات أقدمهن لينا الجربوني من المناطق المحتلة عام 1948 وهي معتقلة منذ أكثر من عشر سنوات، و (215) معتقلاً إدارياً دون تهم أو محاكمات، و(14) نائباً ( اكبرهم سنا أحمد الحاج علي البالغ 72 عاماً)، إضافة الى ثلاثة وزراء سابقين، وعدد من القيادات السياسية والأكاديمية والمهنية.



وقال:" يوجد بين الأسرى مئات المرضى الذين يعانون من أمراض جسدية ونفسية مختلفة، والعشرات منهم يعانون من أمراض مزمنة وخبيثة وإعاقات مستديمة، وأوضاعهم الصحية تتدهور في ظل سياسة الإهمال الطبي المتبعة من قبل إدارة السجون، وهم بحاجة إلى اهتمام ورعاية خاصة، وعلاج عاجل وسريع، لإنقاذ حياتهم كمقدمة للإفراج عنهم قبل فوات الآوان".



وبين أن الاعتقالات لم تتوقف وان معدلها بلغ خلال الشهور المنصرمة من العام الجاري ما بين (8-10) حالات يومياً، تتم غالبيتها العظمى في الضفة الغربية والقدس.



وأكد أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في أعداد المعتقلين الإداريين (309 معتقلاً الان)، ويعود ذلك للإضرابات والاحتجاجات على سياسة الاعتقال الإداري، وما حظيت به هذه القضية من اهتمام حقوقي وقانوني على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ما شكل عامل ضغط على سلطات الاحتلال.



وأشار فروانة إلى وجود عشرات الأسرى العرب من جنسيات عربية مختلفة وخاصة (الأردن- سوريا -مصر )، بعضهم معتقل منذ أكثر من عشر سنوات.



واوضح أن قرابة ثلثي الأسرى صدرت بحقهم أحكاما مختلفة، فيما يوجد بينهم (530) أسيراً من بين مجموع الأسرى يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة.



واشار الى ان سجون الاحتلال تضم (21 اسيرا) قضوا حتى الان أكثر من 25 عاماً (ربع قرن)، بينهم سبعة أسرى من الاراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1948، وهم:



- كريم يوسف فضل يونس، معتقل منذ 6-1-1983، من المناطق المحتلة عام 48، ويعتبر عميد الأسرى وأقدمهم جميعاً.



- ماهر عبد اللطيف عبدالقادر يونس ، معتقل منذ 18-1-1983، من المناطق المحتلة عام 48.



- عيسى نمر جبريل عبدربه، معتقل منذ 21-10-1984، من بيت لحم



- أحمد فريد محمد شحادة ، معتقل منذ 16-2-1985، من رام الله



- محمد ابراهيم محمد نصر، معتقل منذ 11-5-1985، من رام الله



- رافع فرهود محمد كراجة، معتقل منذ 20-5-1985، من رام الله



- مصطفى عامر محمد غنيمات، معتقل منذ 27-6-1985، من الخليل



- زياد محمود محمد غنيمات، معتقل منذ 27-6-1985، من الخليل



-عثمان عبدالله محمود بنى حسين، معتقل منذ 27-7-1985، من جنين



- هزاع محمد هزاع سعدى، معتقل منذ 28-7-1985، من جنين



- محمد احمد عبدالحميد الطوس، معتقل منذ 6-10-1985، من الخليل



- فايز مطاوع حماد الخور، معتقل منذ 29-11-1985، من غزة



- محمد مصباح خليل عاشور، معتقل منذ 18-2-1986، من رام الله



- ابراهيم نايف حمدان ابومخ، معتقل منذ 24-3-1986، من المناطق المحتلة عام 48



- رشدى حمدان محمد ابومخ – معتقل منذ 24-3-1986، من المناطق المحتلة عام 48



- وليد نمر اسعد دقة – معتقل منذ 25-3-1986، من المناطق المحتلة عام 48



- ابراهيم عبدالرازق احمد بيادسة – معتقل منذ 26-3-1986، من المناطق المحتلة عام 48



- ابراهيم مصطفى احمد بارود – معتقل منذ 9-4-1986، من قطاع غزة



- احمد على حسين ابو جابر- معتقل منذ 8-7-1986، من المناطق المحتلة عام 48



- عفو مصباح نوفل شقير – معتقل منذ 24-7-1986، من نابلس



- سمير ابراهيم محمود أبو نعمة – معتقل منذ 20-10-1986، من القدس



- محمد عادل حسن داوود – معتقل منذ 8-12-1987، قلقيلية



- ياسين محمد ياسين ابو خضير- معتقل منذ 27-12-1987، القدس