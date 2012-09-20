الموساد أهمل معلومات خطيرة لعميل قبل حرب أكتوبر عام73

وافقت الدوائر الأمنية الصهيونية اليوم الخميس بنشر بعض المحاضر السرية لمداولات لجنة "أغرانات" التي حققت في ظروف نشوب حرب أكتوبر 1973 مع مصر قبل تسعة وثلاثين عاماً.

وقالت الإذاعة العامية الصهيونية "أن جهاز الموساد تلقى قبل خمسة أيام من نشوب الحرب معلومات مفادها أن مصر ستبدأ بالحرب بعد حوالي أسبوع إلا أن هذه المعلومات لم تنقل إلى ديوان رئيسة الوزراء آنذاك غولدا مئير.

يذكر أن مصر وسوريا شنتا هجوما متزامنا في العاشر من رمضان عام 1973 على القوات الصهيونية التي احتلت الجولان السوري بالكامل وشبه جزيرة سيناء, حيث تلقى الاحتلال ضربة عسكرية أدت في النهاية إلى توقيع اتفاقية بانسحاب كامل من سيناء وبعض مرتفعات الجولان السوري.

وقال مساعد رئيس الموساد آنذاك في شهادته أمام لجنة "أغرانات " إن العميل المصري أشرف مروان طلب في الليلة ما بين الرابع والخامس من أكتوبر عقد اجتماع عاجل مع رئيس الموساد إلا ان الأخير لم يفهم خطورة الأمر كما يبدو.

وأوضحت الإذاعة " ان المحاضر التي سمح بنشرها اليوم تتضمن كذلك شهادات وزير الخارجية آنذاك أبا إيفن وقائدي المنطقتين الشمالية والجنوبية في قوات الاحتلال".