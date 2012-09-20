انتخاب مجلس إدارة جديد لجمعية مركز اليسر الثقافي

عقدت جمعية مركز اليسر الثقافي بالنصيرات وسط قطاع غزة، اجتماعَي الهيئة العمومية، في مقرها الرئيسي بالنصيرات, بإشراف مباشر من وزارة الداخلية.

وتم خلال الاجتماع انتخاب مجلس إدارة جديد للمركز من المثقفين، ومناقشة العديد من القضايا التي تهم المركز.

وافتتح الجلسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عصام الشافعي، مرحبا بالحاضرين، وشكرهم على حسن اهتمامهم بالعمل المؤسساتي والتنظيمي وتم استعراض جدول أعمال الاجتماع، وفتح باب النقاش حول العديد من القضايا التي تهم المواطنين والخدمات التي يقدمها المركز لمخيم النصيرات و المحافظة الوسطى.

واستعرض الشيخ طاهر تمراز عضو في الجمعية العمومية للمركز ابرز النشاطات والخدمات التي تقدمها الجمعية للأعضاء و للمواطنين في كافة أرجاء الوطن من خلال التقرير الإداري للعام الحالي.

وفي نهاية الاجتماع، تم انتخاب مجلس إدارة جديد لمركز اليسر الثقافى مكون من سبعة أعضاء ، وزعت المناصب على النحو التالي:

رئيس جمعية مركز اليسر الثقافى : الأستاذ عصام عبد الفتاح الشافعي

نائب رئيس الجمعية : ميرفت سامي البردينى

أمين الصندوق : محمد سلامه البلبيسى

أمين السر : أشرف عليان سلامه

عضو : شكري عبد الفتاح شلبي

عضو : وفاء صالح حسونة

عضو : منال مصباح الهنداوى