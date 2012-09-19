الإفراج عن مدير المسجد الأقصى بشروط وكفالة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية ليلة أمس الثلاثاء، عن مدير المسجد الأقصى الدكتور ناجح بكيرات.

وأصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية في وقت متأخر من مساء أمس حكماً بالإفراج عن مدير المسجد الأقصى بكيرات بكفالة مالية تقدر بـ5 آلاف شيقل، وعدم الاقتراب من المسجد.

وكان بكيرات قد اعتقل منذ يومين بتهمة خرق القرار الصادر بمنعه من دخول المسجد الأقصى أو الاقتراب منه على مسافة تبعد 20 متراً، في حين أكد المحامي قادي القواسمي أن نسخة القرار باللغة العربية أشارت فقط إلى منع دخول المسجد الأقصى فقط ولم تحدد مسافة للاقتراب