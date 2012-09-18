النونو: اتفاق على زيادة الكهرباء المصرية لغزة

ال طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إنه جرى الاتفاق مع القاهرة على زيادة كميات الكهرباء المصرية لغزة.

وأكد –في تصريحات متلفزة، مساء الثلاثاء- أنه يجري مباحثات تفصيلية وعملية مع السلطات المصرية لإنهاء معاناة الفلسطينيين بالقطاع.

ويزور هنية مصر على رأس وفد حكومي، في زيارة هي الثانية منذ تولي الرئيس محمد مرسي مقاليد الحكم في مصر مطلع يوليو/ تموز الماضي.

ويعقد رئيس الوزراء والوفد المرافق له سلسلة لقاءات مع رئيس الوزراء المصري هشام قنديل وأركان حكومته لبحث ملف إنهاء الحصار وإقامة منطقة تجارة حرة بين غزة ومصر.

وأوضح النونو –الذي يزور القاهرة ضمن الوفد- أنه سيتم عقد لقاءات في الأيام المقبلة بين مسئولين فلسطينيين ومصرين لمتابعة ملفي الكهرباء والمنطقة التجارية.

وذكر أنه جرى الاتفاق على تسهيل دخول الوقود القطري لغزة، وزيادة كميات الكهرباء المصرية، وتفعيل ملف إنشاء محطات كهربائية في منطقة الشيخ زويد.

وبيَّن المتحدث باسم الحكومة أنه جرى –بالإضافة لما سبق- مناقشة الملف الأمني مع مصر، والتأكيد على استمرار حفظ الأمن على الحدود.

وشدد على أن الحكومة بغزة لن تسمح بتشكيل أي خطر على الأمن المصري، وقال: "القطاع لم ولن يكون يوماً من الأيام مصدر تهديد لأمن مصر.

وأعرب النونو عن تقديره للتعامل الحكيم الذي أبدته قيادة مصر بعد جريمة سيناء.

يشار إلي أن تم تشكيل لجنة أمنية مشتركة بين الحكومة الفلسطينية والسلطات المصرية، لكشف ملابسات الجريمة التي راح ضحيتها 16 جندياً مصرياً.

وأكد النونو أن الحكومة المصرية تتعامل مع الفصائل الفلسطينية بشكل موحد, مبيناً أن الحكومة ثمتل جزءاً من الشعب الفلسطيني.