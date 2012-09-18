مصادر: « عباس » يبلغ السفير المصري احتجاجه على استقبال هنية

استقبل الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله اليوم الثلاثاء، السفير المصري ياسر عثمان، بحضور أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم.

وأطلع سيادته السفير المصري على التحركات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية في الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام1967، واللقاءات التي عقدتها القيادة لبحث الخطوات التي ستعقب التصويت في الجمعية العامة لقبول فلسطين كعضو غير كامل العضوية.

وأكد الرئيس ضرورة التمسك بوحدانية التمثيل الفلسطيني، والتنبه والحذر من كل المحاولات الرامية إلى العبث بهذه القضية المصيرية لأنها تشكل تأييدا ودعما لمخططات الانقسام والحلول المشبوهة للقضية الفلسطينية.

بدوره، نقل السفير عثمان رسالة للرئيس عباس تتعلق بآخر الاتصالات التي أجرتها جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن مصر متمسكة بوحدانية التمثيل الفلسطيني، وبالمشروع الوطني الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

كما أكد السفير المصري حرص بلاده على التخفيف من وطأة الحصار على الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، وفي نفس الوقت حرصها كما كانت دائما على أن تظل غزة جزءا من المشروع الوطني والوحدة الجغرافية والسياسية للشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية المستقلة.