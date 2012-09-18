محكمة الاحتلال تؤجل جلسة الأسير النائب الطيراوي إلى التاسع من الشهر المقبل

أفاد نادي الأسير برام الله بأن قضية النائب في المجلس التشريعي جمال الطيراوي، ما زالت تثير جدلا في أروقة القضاء الإسرائيلي بعد الكشف عن دلائل قد تكون سببا بالإفراج عنه بعد الحكم عليه بالسجن 30 عاما.

وذكر النادي في بيان له اليوم الثلاثاء، 'أنه وفي تاريخ 27 من آب الماضي عقدت جلسة استئناف للأسير النائب الطيراوي، في محكمة الاستئناف العسكرية 'عوفر'، شهدت الكثير من التطورات والمتغيرات بشأن النظر بالحكم الصادر بحقه، خاصة بعد أن أبدى القضاة موقفا حادا تجاه النيابة العسكرية، التي تصر على تثبيت الحكم الصادر بحقه، رغم قرار العفو عنه'.

وكان النادي قد نشر في وقت سابق، وثائق تثبت أن سلطات الاحتلال كانت قد أصدرت عفوا عن الطيراوي يقضي بالإفراج عنه.