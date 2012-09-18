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وفاة شاب و اصابة آخر في حادث انقلاب مركبة بجنين

  • جنين - فلسطين اليوم
  • 11:05 - 18 سبتمبر 2012
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لقي الشاب محمد عادل عبد المجيد جلامنة (18عاما) من سكان بلدة الجلمة مصرعه اليوم الثلاثاء، وأصيب مواطن آخر بحادث انقلاب ذاتي لمركبة في مدينة جنين.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن الحادث وقع بالقرب من حي الألمانية في المدينة، وتم نقل الجريح إلى مستشفى الرازي للعلاج.

وأكد البيان أن الشرطة باشرت التحقيق في ملابسات الحادث، وتم التحفظ على جثة المتوفى في مستشفى الشهيد خليل سليمان لتسليمها أصولا.

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