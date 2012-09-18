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الطقس:أجواء صافية والحرارة أعلى من معدلاتها ب3 درجات مئوية

  • رام الله - فلسطين اليوم
  • 05:10 - 18 سبتمبر 2012
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يستمر الجو، اليوم الثلاثاء، صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 

وغدا الأربعاء قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الجو سيكون، غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي بحدود درجتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الخميس، غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 

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