مجلة امريكية : الرد الايراني على اي هجوم اسرائيلي محتمل سيكون مدمراً

قالت مجلة فارين بالسي الامريكية ان رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي نتنياهو يطلق تهديداته بمهاجمة المنشآت النووية الايرانية وهو لا يعلم حجم التبعات المترتبة على اي هجوم على إيران.

وذكرت المجلة الامريكية المعنية بشؤون الامن، في مقالة بقلم - دانيال بايمن، ان تبعات الهجوم على منشآت ايران النووية الذي ربما تقوم به امريكا والكيان الاسرائيلي ستكون مدمرة بشكل ملحوظ.

ومطالبة نتنياهو امريكا بتحديد خطوط حمراء للبرنامج النووي الايراني (كما يقول الكاتب) تأتي لحفظ التوازن بين الاستقرار في الكيان الاسرائيلي وتشديد الضغوط على ايران .

وأضاف, في شهر حزيران الماضي نفذت عملية ارهابية في بلغاريا ادت الى مقتل 5 اسرائيليين وسائق بلغاري, ومن عجيب ما يقال عنها ان اي رد فعل لم يصدر من الكيان تجاه هذه العملية لكن مستشار الامن الداخلي السابق اشار بقوله, ان الذي يمعن النظر قليلا يرى اننا في حال قتال تقوم بها عناصر خفية حتى اننا نقوم احيانا بتحريك الطرف المقابل وهذه الحرب الخفية بين ايران و (اسرائيل) ستؤدي الى نشوب نزاع حقيقي بينهما ولذا فان ( اسرائيل ) متهمة باغتيال العلماء النوويين الايرانيين وتمدير احدى المنظومات الصاروخية ونشر فايروس حاسوبي في أجهزة الطرد المركزي وتنفيذ عملية اغتيال الشهيد عماد مغنية.

ويضيف كاتب المقال ان امريكا احبطت عام 2011 تفجيرا على مطعم في واشنطن كان السفير السعودي يرتاده ولو انفجرت القنبلة لقتل العديد من الامريكيين وعلى ذلك فان ايران سوف تقوم بالرد على أي هجمات جوية كبيرة على منشاتها النووية لكن السؤال هو كيف سيكون شكل الرد الايراني وهل سيكون بالشكل الذي تحسب له امريكا و (اسرائيل) حساب.

ويقول الكاتب بان القادة في ايران في حال وقوع أي هجوم على بلادهم فانهم يسعون الى إثبات قدرتهم في الرد أمام شعبهم الا ان ايران تملك جهاز استخباري واسع التجربة ونفذ عمليات واسعة في الماضي تمت أحيانا مع حليف إيران حزب الله في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الاوسط ، حسب تعبير الكاتب.