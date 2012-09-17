داغان: مهاجمة إيران عمل غبي و« إسرائيل » ذاهبة لحرب إقليمية

رجح رئيس الموساد "الإسرائيلي" السابق "مائير داغان" أنه في حال مهاجمة "إسرائيل" المنشآت النووية الإيرانية فإن ذلك سيذهب لإشعال حرب إقليمية في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى ان الحياة اليومية "للإسرائيليين" ستكون في حالة طوارئ بعد الهجوم إلى فترة طويلة من الزمن.

ووصف داغان مهاجمة إيران بـ"العمل الغبي الذي يتصرف به أغبياء" على حد تعبيره، مؤكداً على أن الهجوم على إيران في الوقت الراهن ليس الطريق الصحيح للقيام بهذا الأمر قبل دراسة الخيارات الأخرى المتوفرة، مشيراً إلى أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد يمتلك عقلانية أفضل بكثير مما لدى القيادة الإسرائيلية.

وكان مسئولون إسرائيليون قد صرحوا لوسائل الإعلام الأمريكية في وقت سابق أن مشروع الهجوم على إيران ما زال قائما، مؤكدين على أن "إسرائيل" ذاهبة إلى إشعال حرب إقليمية، وسوف يكون لها تأثيرا مدمرا على حياتنا اليومية في إسرائيل.

من جانبه أعرب السفير الأميركي الأسبق لدى "إسرائيل" "مارتين إنديك" عن اعتقاده بأن العام المقبل سيشهد مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" من جهة وإيران من جهة أخرى.

ووفقاً للسفير الأمريكي فإنه يرى أن الوقت لم يحِنْ بعد لضربة عسكرية أميركية ضد إيران كون الأخيرة لم تملك بعد السلاح النووي، معتبراً أنه ما زال هناك متسعاً من الوقت - ولكن ليس لفترة طويلة - للتعامل مع طهران بالطرق الدبلوماسية .

ورفض "إنديك" في حديث لشبكة (CBS) الأميركية المطلب الذي طرحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الإدارة الأميركية بوضع حدود حمراء لإيران معتبراً إياه غير منطقي سواء بالنسبة للولايات المتحدة أو بالنسبة لإسرائيل نفسها.