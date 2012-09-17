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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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اصابة عدد من المواطنين اثر مواجهات على حاجز قلنديا

  • رام الله - فلسطين اليوم
  • 16:07 - 17 سبتمبر 2012
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اصيب عدد من المواطنين اليوم الاثنين، اثر مواجهات اندلعت على معبر قلنديا، بين مجموعة من الشبان وجنود الاحتلال المتواجدين على المعبر.

وأفادت مصادر أن "قوات الاحتلال اطلقت الغاز المسيل للدموع ما ادى لاصابة العديد بحالات اختناق".

وذكرت أن "سيارات الاسعاف الفلسطينية هرعت للمكان، كما تواجدت قوات كبيرة من جنود الاحتلال على المعبر".

وأضافت أن "إحدى الحافلات التي تعمل على طريق رام الله - القدس حطم زجاجها، خلال المواجهات".

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