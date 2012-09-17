نقل الأسير البرق إلى قسم العناية المكثفة في وضع صحي صعب

قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس قبل قليل بأنه تم نقل الأسير سامر البرق إلى قسم العناية المكثفة في مستشفى "آساف هروفيه" بعد هبوط كبير في مستويات السكر وتراجع مفاجيء على وضعه الصحي.

ولفت بولس بأنه ووفقا لمصادر من مستشفى "أساف هروفيه" فإن الأسير البرق توقف عمليا عن أخذ أي نوع من المدعمات توقف عن شرب الماء وأضاف بأنه و بعد أن كانت حالته خطرة لكنها مستقرة طرأ قبل ساعات تراجع خطير عليها مما أربك أطباء "عيادة سجن الرملة" واستدعى نقله في سيارة إسعاف خاصة وما زال أطباء المستشفى يقفون على وضعه.

وأكد بولس بأن قلقا كبيرا نبديه على حياة البرق في ظل تلك التطورات الخطيرة على وضعه الصحي، محذرا من أن يصيبه اي مكروه.

وأشار بولس بأن الأسير حسن الصفدي والمضرب منذ 21\6\2012 هو الأخر ما زال في مستشفى "أساف هروفيه" في وضع صحي صعب للغاية .

وتعقيبا على ذلك حمل نادي الأسير السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين لافتا إلى أن ما تم من مماطلة وتسويف يعتبر انتهاكا لجميع مسؤوليات إسرائيل التي على ما يبدو لن تكترث باستشهاد أحدا منهم.