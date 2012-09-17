إسرائيل تشارك 29 دولة فى المناورة البحرية الضخمة بالخليج

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن المناورات البحرية الكبرى انطلقت مساء أمس الأحد، فى مياه الخليج العربى بمشاركة 30 دولة من بينها إسرائيل، مشيرة إلى أنها المناورة الأكبر التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط.



‏وأضافت الصحيفة العبرية أنه قد انتشرت سفن حربية وضباط سلاح البحرية لثلاثين دولة فى مياه الخليج للمشاركة فى تمارين لتعزيز قدرتها على كشف وإزالة الألغام وفتح الممرات المائية.



وأوضحت يديعوت أن هذه المناورات الحربية تأتى فى الوقت الذى تتزايد فيه التوترات فى المنطقة بسبب البرنامج النووى الإيرانى.



