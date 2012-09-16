وفاة سفير فلسطين في جنوب أفريقيا علي حليمة

توفي فجر اليوم الأحد سفير فلسطين وعميد السلك الدبلوماسي العربي في جنوب إفريقيا علي حليمة عن عمر يناهز 69 عاما.

ونعى رئيس السلطة محمود عباس حليمه وعدد مناقبه وقال إنه قضى حياته مناضلا في صفوف منظمة التحرير الفلسطينية دفاعا عن شعبه وقضيته العادلة.

وكان السفير علي حليمة ولد عام 1953م، في مدينة صور لأسرة فلسطينية مناضلة هاجرت من ترشيحا شمال فلسطين إلى الجمهورية اللبنانية إبان النكبة عام 1948.

وأكمل دراسته الثانوية والجامعية في لبنان، وحصل على درجة البكالوريوس في آداب اللغة العربية من جامعة بيروت العربية عام 1974.

والتحق باكرا في حياته بصفوف الثورة الفلسطينية وتولى العديد من المسؤوليات في مواقع نضالية مختلفة في منظمة التحرير الفلسطينية إبان فترة وجودها في لبنان، وانتقل للعمل الدبلوماسي في الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية كدبلوماسي في بعثة فلسطين لدى تنزانيا عام 1977.

وعينه الرئيس الراحل ياسر عرفات كأول سفير فلسطيني لدى جمهورية زيمبابوي، فافتتح أول سفارة فلسطينية في هراري عام 1983.

وانتقل للعمل سفيرا لدولة فلسطين لدى جمهورية ايرلندا، عام 2001، ثم سفيرا لفلسطين لدى جمهورية جنوب إفريقيا منذ عام 2006م حتى وفاته، وقد حظي بعلاقات واسعة مع الحكومة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية وأبرز الشخصيات الحزبية والنقابية والأكاديمية والإعلامية في جنوب إفريقيا، بما يصب في خدمة فلسطين شعبا وقضية.