نتنياهو: « يمكنني حماية »إسرائيل« من كل الصواريخ وليس من سلاح ذري إيراني »

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال مقابلة مع صحيفة "إسرائيل اليوم" لدينا اختلاف في الرأي مع الولايات المتحدة بشأن تسلح إيران بسلاح ذري فإيران وفقا نتنياهو تمضي قدما وخاصة في الأشهر الماضية وقد اقتربت من هدفها وهو تصنيع سلاح ذري.

وحول ما نشر عن تأيده لمرشح الرئاسة ميت روماني , قال نتنياهو هذا هراء فما يعنيني ليس من سيفوز برئاسة الولايات المتحدة بل تخصيب اليورانيوم في إيران.

وأشار وفق لموقع إسرائيل اليوم "كل يوم يمر فهو يمر لصالح إيران حتى تحقق هدفها والسؤال متى يجب علينا ان نتحرك ضد إيران".

وردا على سؤال هل الجبهة الداخلية الإسرائيلية جاهزة للحرب ؟ رد نتنياهو قائلا أنا اخذ الأمر بجدية كبيرة, فإعداد الجبة الداخلية أُشرف عليها شخصيا ونحن قادرون على حماية كل نقطة في "إسرائيل" فيمكننا حماية الكثير ومواجهة صواريخ الأعداء بأي شكل كان ولكن الشيء الذي لا توجد له وسائل حماية هو السلاح الذري.

وتابع :"لذلك علينا منع إيران من امتلاك السلاح الذري فعلى كل من يفكر بمهاجمة "إسرائيل" بسلاح دمار شامل عليه ان يعلم بأنه سيقتل".