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مواجهات مع جنود الاحتلال جنوب نابلس

  • نابلس - فلسطين اليوم
  • 16:38 - 15 سبتمبر 2012
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تدور في قرية قصرة جنوبي مدينة نابلس، مواجهات بين المواطنين وجنود الاحتلال الذين اقتحموا القرية عقب مواجهات دارت مع مجموعة مستوطنين مساء اليوم السبت.

وقال رئيس مجلس قروي قصرة عبد العظيم الوادي، إن جنود الاحتلال يطلقون قنابل الصوت والغاز تجاه منازل المواطنين، وإن عشرات الشبان يرشقون الجنود بالحجارة خلال المواجهات المستمرة حتى اللحظة.

وأضاف أن جنود الاحتلال اقتحموا القرية لحماية مجموعة مستوطنين حاولوا الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم.

يذكر أن القرية تتعرض لهجمات شبه يومية من قبل المستوطنين والجيش الذي يتدخل لحمايتهم.

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