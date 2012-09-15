بن لادن يظهر مجدداً مرفوعاً على الأكتاف في البرازيل

أثار جمهور نادي غريميو البرازيلي الجدل بعدما تكرر مشهد رفعه لصورة زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، خلال مباريات الفريق في الدوري المحلي، وظهرت الصورة في يد أحد مشجعيه وقد كتب عليها عبارة غير واضحة "يد أعلى منهم".

ورفعت الجماهير الصورة قبل عدة سنوات خلال المباريات الهامة للفريق في الدوري البرازيلي، لكن المشهد تكرر مجدداً قبل فترة، وسط استغراب ودهشة المتابعين العرب الذين رفض معظمهم هذه الخطوة، بينما رحب بها آخرون من مؤيدي بن لادن الذي قتلته القوات الأمريكية العام الماضي في باكستان.

وفي الصورة التي يتم تناقلها على نطاق واسع يظهر بن لادن وقد عمد المشجعون إلى إلباسه قميص نادي غريميو الأزرق السماوي المقلم بالأسود، وهو ما انطبق على العمامة التي كان يرتديها.

وتعرف جماهير نادي غريميو بأعدادها الضخمة وقيامها بتصرفات وتقليعات غريبة، خصوصاً خلال مباريات الدربي أمام الغريم الأزلي انترناسيونال الذي يتقاسم مع ناديها ولاية ريو جراندي دو سول، وكان آخر ما فعلته تلك الجماهير ضد لاعبها السابق رونالدينيو الذي انضم لفلامينغو ومنه إلى أتلتيكو مينيرو.

وكان رونالدينيو قد بدأ مشواره مع كرة القدم بنادي غريميو قبل أن ينتقل لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي مستهلاً رحلته الاحترافية في أوروبا، وبعد ذلك انتقل لبرشلونة حيث سطع نجمه، ومن ثم لعب لميلان الإيطالي، وحينما قرر العودة للبرازيل صدم جماهير ناديه الأم باللعب لفلامينغو.

ودفع ذلك جماهير غريميو لحمل لافتات كتب عليها "الخائن" خلال مباراة جمعت فريقها مع فلامينغو، بينما ظل البعض منهم يردد أناشيد ضد اللاعب، في حين لم يتردد آخرون بإلقاء الحجارة وزجاجات المياه عليه كلما لمس الكرة.