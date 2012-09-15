الفيفا يوسع نطاق العقوبة على مدرب يوفنتوس الايطالي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس الجمعة، توسيع نطاق العقوبة المفروضة على أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي، ليشمل الإيقاف المفروض على المدرب جميع المباريات التي يخوضها الفريق في أي مكان بالعالم، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وتعرض كونتي سابقاً لعقوبة الإيقاف عشرة شهور ليحرم من التواجد على مقاعد الجهاز الفني للفريق خلال مبارياته بإيطاليا وذلك لعدم إبلاغه السلطات بما لديه من معلومات عن التلاعب بنتائج بعض المباريات عندما كان مدرباً لفريق سيينا في موسم 2010/2011.

وأعلن الفيفا تمديد العقوبة إلى أي مباراة رسمية أو ودية يخوضها كونتي مع فريقه محلياً أو دولياً.

وبذلك، لن يستطيع كونتي قيادة فريقه من الملعب في المباراة المقررة أمام تشيلسي الإنكليزي يوم الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

ودفع كونتي ببراءته ولكنه ما زال في انتظار قرار هيئة التحكيم في اللجنة الأولمبية الإيطالية بشأن التماسه لرفع أو تخفيف العقوبة قبل نهاية الشهر الحالي.