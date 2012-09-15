البلتاجى: متظاهرو السفارة لا علاقة لهم بالدفاع عن الرسول

الدكتور محمد البلتاجي القيادي الإخواني الدكتور محمد البلتاجي القيادي الإخواني

قال الدكتور محمد البلتاجي، القيادي الإخواني، إنه يجب ترك متظاهري السفارة الأمريكية محاصرين ليتم القبض عليهم ومعرفة الطرف الثالث، لأنه توجد العديد من الأطراف الخارجية والفلول مهمتهم الوقيعة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف البلتاجي أثناء حديثه لبرنامج "خارج الإطار" على قناة التحرير مع الإعلامى جمال الكشكي، بأن المتواجدين أمام السفارة مجموعة تريد إحداث حالة من الفوضى فى المجتمع وتوريط البلاد في أزمة عالمية ويتحركون بأجندات فوضوية، لافتاً إلى أن هؤلاء لا علاقة لهم بالدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام.