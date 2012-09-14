نجاة حمدين صباحى ونجل الزعيم عبدالناصر من الموت

نجا حمدين صباحى - المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ومؤسس التيار الشعبي المصري -، والمهندس عبدالحكيم جمال عبدالناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والشاعر جمال بخيت، من الموت المحقق بعد سقوط مسرح خشبى عليهم، أثناء حضورهم مؤتمر بقرية تابعة لمركز شربن بمحافظة الدقهلية.

وجاء الحادث نتيجة تدافع المئات من الحاضرين بالمؤتمر، بعد انتهاء "صباحي" من إلقاء كلمته، التي ألهبت مشاعر الحاضرين من العمال والفلاحين بالقرية، الأمر الذي أدى إلى سقوط المسرح الخشبي المقام به المنصة، التي اعتلاها ضيوف المؤتمر.

وأصيب عدد من الأشخاص بكدمات وجروح سطحية، جراء سقوط المسرح الخشبى، ومنهم الدكتور عبدالسلام ماضى "أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة"ومحمد العشرى وآخرين، بينما نجا "صباحي" والذي كان على بعد خطوات بسيطة من مكان التدافع.