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الاحتلال يتأهب لقمع أي تظاهرة احتجاجية على الفيلم المسيء للرسول

  • القدس المحتلة - فلسطين اليوم
  • 05:43 - 14 سبتمبر 2012
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أعلنت شرطة الاحتلال الاسرائيلية الليلة عن حالة الاستنفار بعد صلاة الجمعة في المسجد الأقصى على خلفية الاحتجاجات على الفيلم المسيء للرسول محمد صلى الله عليه وسلم والذي اخرجه مخرج اسرائيلي يحمل الجنسية الامريكية.

وهددت شرطة الاحتلال بأنها ستتعامل بقسوة مع أي حركة شعبية تنطلق سواء من داخل القدس القديمة أو من داخل المسجد الأقصى.

ولفتت إلى أن استعداداتها ستصل الذروة بعد صلاة الجمعة في الأقصى، تحسبا لانطلاق مسيرات غاضبة ضد الفيلم المسيء للرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم، وضد سياسات الاحتلال الخاصة بالحفريات أسفل الأقصى.

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