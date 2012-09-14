الطقس: الجو غائم جزئيا إلى صاف

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو اليوم الجمعة غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يستمر الجو صافياً بوجه عام ولا تغيرعلى درجات الحرارة والتي تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.