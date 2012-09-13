الأرثوذكس تدين الفلم المسيء للإسلام وتعتبره جريمة بحق الأديان

دان الأب عيسى مصلح، الناطق باسم بطريركية الروم الأرثوذكس، الفيلم المسيء للإسلام والذي تم عرضه مؤخراً على صفحات ال 'يو تيوب' على الانترنت.

و قال الأب مصلح في بيان صادر عنه اليوم الخميس، إن موقف البطريركية الأرثوذكسية واضح بالوقوف ضد أية إساءة بحق الأديان، وأن مثل هذه الأعمال تتعدى حرية التعبير كونها تمس المشاعر الدينية بشكل سلبي، مؤكداً أن الفيلم يعكس روح عنصرية حاقدة على الإسلام و المسلمين و يجب إدانتها، وأكثر من ذلك من خلال إيجاد سبُل لمنع تكرار هذه التجارب المنحطة.

واستهجن الأب مصلح فعل مخرج و منتج الفيلم الذي يمس مشاعر أكثر من مليار إنسان، واصفا الفيلم بأنه جريمة لا إنسانية تثير الاشمئزاز وتدعو جميع المؤمنين بالله من أبناء الديانات السماوية للتكاتف لوضع حد لهذه الجرائم.