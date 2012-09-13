إنييستا يغيب عن صفوف برشلونة لمدة أسبوعين

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أمس الأربعاء أن أندريس إنييستا الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا سيغيب عن صفوف الفريق لنحو أسبوعين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وتعرض إنييستا (28 عاما) لتمزق عضلي في ربلة الساق اليمنى (عضلة السمانة) خلال المباراة التي فاز فيها المنتخب الإسباني على نظيره الجورجي 1/صفر أمس الثلاثاء في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014.

والجدير بالذكر أن لاعب خط الوسط إنييستا، الذي اختير أفضل لاعب في كأس الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2012)، تعرض للعديد من الإصابات العضلية خلال آخر ثلاثة أعوام.

ويغيب إنييستا بذلك عن مباراتي برشلونة المقبلتين في الدوري الإسباني أمام خيتافي وغرناطة، كما يغيب عن أولى مباريات الفريق بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم والمقررة أمام سبارتاك موسكو.

كذلك عاد لاعب الظهير الأيسر خوردي ألبا (23 عاما) إلى برشلونة مصابا بنزلة برد لتحوم الشكوك حول مشاركته في مباراة خيتافي المقررة يوم السبت المقبل.

ويأمل برشلونة أن يستعيد المخضرمان كارلس بويول وديفيد فيا ولاعب خط الوسط الشاب تياجو، لياقتهم في الوقت المناسب للمشاركة في مباراة خيتافي.

ويتصدر برشلونة جدول الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط حصدها خلال أول ثلاث مباريات له بالموسم.