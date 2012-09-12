نتنياهو يرجح تقديم موعد الانتخابات الحكومية

رجح رئيس الحكومة "الإسرائيلية" "بنيامين نتنياهو" تقديم موعد الانتخابات الحكومية إلى بداية العام المقبل، بدلاً من إجراءها في شهر أكتوبر لعام 2013م، في حال لم يتم المصادقة على ميزانية الحكومة لعام 2013م.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن تصريحات "نتنياهو" جاءت على لسان محاميه "يعقوب لرار"، بعد أن تقدم الوزير "ميخائيل إيتان" بطلب لانعقاد مؤتمر الليكود، حيث أوضح "لرار" أن إمكانية عقد مؤتمر للحزب غير ممكنة في الوقت الحالي، بسبب سفر "نتنياهو" للولايات المتحدة خلال الشهر الحالي، وإمكانية تقديم موعد الانتخابات إلى بداية العام القادم.

وكان رئيس الكنيست الإسرائيلي "روبين ريفلين" قد هدد بتقديم موعد الانتخابات الحكومية، في حال لم تصادق الحكومة "الإسرائيلية" على ميزانية عام 2013م.

وقال "ريفلين" خلال جولة قام بها في مستوطنة "غوش عيتسيون":" في حال لم تصادق الحكومة على ميزانية عام 2013 مع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، فإنه سيتم تبكير موعد الانتخابات، ولن يكون هناك مناص من ذلك".

وأضاف "ريفلين":" نتنياهو أمام طريقين، إما البقاء مع التحالف الذي يسمح للحكومة بالعمل حتى نهاية عام 2013م، أو عليه إجراء الانتخابات".

ومن الجدير بالذكر أن القانون الأساسي للحكومة ينص على وجوب تمرير الحكومة قانون الميزانية العامة، في القراءة الأول على الأقل حتى نهاية شهر تشرين أول/ أكتوبر، وفي حال تعذر ذلك تسقط الحكومة، وتتحول إلى حكومة انتقالية، على أن يتم إجراء انتخابات عامة خلال تسعين يوما، أو تحديد موعد متفق عليه بين مختلف الأحزاب.