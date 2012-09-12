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ليبرمان يصف قتلة السفير الأمريكي في بنغازي بأنهم متطرفون يزرعون الموت"

  • ترجمة خاصة - فلسطين اليوم
  • 14:26 - 12 سبتمبر 2012
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وصف وزير الخارجية الصهيوني افيغدور ليبرمان قتل السفير الأمريكي وثلاثة دبلوماسيين في السفارة الأمريكية في بنغازي بأنه عمل "إرهابي" موجه ضد الدول الغربية.

وقال ليبرمان: "اسرائيل تشارك الشعب الامريكي في حزنه على السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنس،  فاسرائيل تقف لجانب أمريكا ضد الإرهاب"

 و بحسب صحيفة معاريف العبرية، فقد كتب ليبرمان على صفحته الخاصة علي الفيسبوك ان الولايات المتحدة هي قائدة العالم الحر  تقف في خط مواجهة ما وصفه بـ  "الاسلام المتطرف"، واصفاً قتلة السفير الامريكي بأنهم اشخاص يزرعون الموت ولكن الذريعة تتغير من حين لآخر، حسب تعبيره.

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