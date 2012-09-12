شعارات عنصرية على مسجد بالخليل ومحاولة لاحراقه

أدانت "مؤسسة الاقصى للوقف والتراث" في بيان لها الاربعاء 12/9/2012 قيام مستوطنين فجر اليوم الاربعاء بخط شعارات عنصرية على جدران مسجد سلمان الفارسي بقرية امريش جنوب بلدة دورا بمحافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، ومحاولة احراقه، وحمّلت المؤسسة الاحتلال الاسرائيلي وأذرعه مسؤولية وتبعات هذا الحادث وتصعيد استهداف المقدسات والاوقاف الاسلامية والمسيحية في البلاد.



وقالت مصادر اعلامية ان مجهولين تسللوا فجرا وكتبوا على جدران المسجد شعارات، "الموت للعرب" و"ستدفعون الثمن غاليا"، وحملت الشعارات توقيع "مجموعة دفع الثمن ميغرون"، علما ان المسجد المذكور يقع على بعد 4 كيلومتر من مستوطنة "عتنائيل" المقامة على اراضي المواطنين الفلسطينيين في الجهة الجنوبية للقرية.



وحمّلت "مؤسسة الاقصى" الاحتلال الاسرائيلي وأذرعه مسؤولية هذه الجريمة وتبعاتها وقالت : " واضح جدا ان الاحتلال الاسرائيلي يصعد من استهدافه واعتداءاته على المقدسات الاسلامية والمسيحية في البلاد، الامر الذي لا يدع مجالا للشك بان الاحتلال الاسرائيلي يتحمل كامل المسؤولية عن هذه الجرائم، ولعل ما تردد من اخبار بأن "نتنياهو" – رئيس الحكومة الاسرائيلية" يمنع جمع المعلومات عن المستوطنين المتورطين في جرائم الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم ، يشير الى تورط الحكومة الاسرائيلية بالاعتداء على المقدسات والاوقاف الاسلامية والمسيحية، وبالتالي فهي التي تتحمل المسؤولية والتبعات عن مثل هذه الجرائم النكراء.



وطالبت "مؤسسة الاقصى" الحاضر الاسلامي والانساني الى اتخاذ خطوات عاجلة يمكن من خلالها منع تكرار مثل هذه الاعتداءات المرشحة للتصعيد من قبل الاحتلال الاسرائيلي وأذرعه التنفيذية.