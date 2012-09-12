نائب رئيس اركان جيش الاحتلال: فرص الحرب على كل الجبهات آخذة في الازدياد

حذر نائب رئيس أركان جيش الاحتلال اللواء "يائير نافيه" من أن فرص اندلاع الحرب في المنطقة آخذة في الازدياد في ظل التطورات التي تعيشها "إسرائيل" على كافة الجبهات، مشيراً إلى أن الجماعات المسلحة على الحدود مع "إسرائيل" تزداد وتتعاظم سواء كان في مصر أو في سوريا.

وبحسب إذاعة الجيش فإن "يائير نفيه" تطرق إلى التهديد الإيراني وللقدرات التكنولوجية الإسرائيلية، قائلاً "نحن لدينا مقدرة في تكنولوجيا الحواسيب وهذا يقربنا لما وصفه بالخيال"، مشيراً إلى أن الجنود الإسرائيليين يمكن لهم الوصول إلى أماكن بعيدة جداً من خلال لوحة المفاتيح.

وأشار إلى أن الحدود مع كل من سوريا ومصر التي أصبحت من وجهة نظر الإسرائيليين نشيطة نتيجة للتغيرات التي حدثت فيهما فإن ذلك سيزيد من اندلاع حرب إقليمية في منطقة الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس قد قال خلال الأسبوع الماضي "شهدنا تهديدات كبيرة وخرجنا منها متفوقين، وأنا أقترح على أعداء إسرائيل ألا يكرروا أخطائهم أمام قدراتها سواء المكشوفة أو المخفية، فإسرائيل قادرة على صد أي تهديد سواء جاء من قريب أو من بعيد".