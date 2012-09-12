ثلاث قوائم تتنافس على خوض انتخابات بلدية قلقيلية

قامت مساء اليوم ثلاث كتل انتخابية بتثبيت عضويتها لدى لجنة الانتخابات المركزية للتنافس على انتخابات بلدية قلقيلية المزمع عقدها في العشرين من الشهر القادم.

وبعض مخاض عسير شمل مشاورات عديدة بين عشائر المدينة والقوى الوطنية فيها انجبت قلقيلية ثلاثة كتل وهي كتلة "الاستقلال والتنمية" والمدعومة من حركة فتح وكتلة "قلقيلية اولا "وتضم عددا من الشخصيات المستقلة وكتلة "قلقيلية للجميع" وتضم شخصيات مستقلة ومهنية وقوى ديمقراطية وتقدمية ومؤسسات.

وشهدت مدينة قلقيلية خلال الايام المنصرمة حراكا فصائليا وعشائريا كبيرين بهدف استقطاب المرشحين من قبل الكتل التي حاولت جميعها استقطاب الافضل من ابنا المدينة لخوض هذه الانتخابات التي يعتبرها الكثيرون بالمهمة كونها انتخابات لاختيار ممثلين لاهم مؤسسة خدماتية في المدينة حيث عمل القائمون على تشكيل هذه القوائم ليل نهار في محاولة منهم لاختيار مرشحيهم وتقديمهم لجمهور الناخبين الذين ستكون لهم كلمة الفصل يوم الانتخابات.

هذا وقدمت القوائم الثلاثة مرشحيها وبرامجها الانتخابية للجنة الانتخابات المركزية من خلال ممثلين فرزتهم خصيصا لهذا الغرض ومن المتوقع ان تشهد الايام المقبلة حراكا شعبيا وتنظيميا غير مسبوقيين من قبل ممثلي هذه الكتل بهدف التحشيد قدر المستطاع كل لقائمته.