إدخال310شاحنة محملة بالمساعدات وغاز الطهي والبضائع

فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، معبر كرم أبو سالم التجاري، جنوب شرق مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، لإدخال310شاحنات محملة بمساعدات وبضائع للقطاعين التجاري والخاص وضخ كميات محدودة من غاز الطهي.

وقال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع في القطاع، رائد فتوح':'إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فتحت صباح اليوم المعبر، كالمعتاد ومن المقرر إدخال310شاحنات محملة بالمساعدات والبضائع للقطاعين التجاري والزراعي وقطاع المواصلات'.

وأشار فتوح إلى أنه سيتم ضخ كميات محدودة من غاز الطهي فقط، دون الإشارة إلى ضخ أي كميات من المحروقات أو الوقود القطري، اللازم لمحطة توليد الكهرباء في غزة.

وكانت سلطات الاحتلال فتحت أمس الثلاثاء المعبر، وتم إدخال288شاحنة لجميع القطاعات.