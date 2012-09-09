« إسرائيل » تُقرر تحويل كلية في مستوطنة 'أرئيل' إلى جامعة

أَقَرت الحكومة "الإسرائيلية" في جلستها الأسبوعية، اليوم الأحد، تحويل الكلية في مستوطنة 'أرئيل' إلى جامعة على الرغم من معارضة رؤساء الجامعات في "إسرائيل".

وقد صَوَت أغلبية الوزراء على القرار باستثناء وزير الحرب الذي امتنع عن التصويت.

يُذكر، أن رؤساء الجامعات في "إسرائيل" كانوا عارضوا الاعتراف بالكلية كجامعة لأنها مقامة خارج حدود إسرائيل، وأيضا لأنه لا توجد حاجة لإقامة جامعة جديدة بالإضافة إلى الجامعات الست الحالية.

وقال رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، إن هناك حاجة لإقامة جامعة جديدة لأن عدد السكان قد ارتفع، ولم يتم إقامة جامعة جديدة منذ 40 عاما، وأن مستوطنة 'أرئيل' ستبقى تحت سلطة إسرائيل إلى الأبد.