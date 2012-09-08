مرسي يتلقى دعوة لزيارة واشنطن في ديسمبر

قال ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس محمد مرسي تلقى دعوة رسمية من الولايات المتحدة لزيارة واشنطن في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأوضح علي أن زيارة مرسي للولايات المتحدة نهاية الشهر الجاري ستقتصر على حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك دون الذهاب للعاصمة الأمريكية واشنطن.

ومن المقرر أن يبدأ الرئيس المصري، الشهر الجاري، جولة خارجية تشمل عددًا من الدول، يبدأها بزيارة إلى إيطاليا في 13 من سبتمبر/ أيلول الجاري، ثم يتوجه بعدها إلى بلجيكا، وذلك قبل أن يسافر في 24 من الشهر نفسه إلى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنها إلى البرازيل.